Барнаул, 14 апреля 2020, 09:51 — REGNUM Сеть ресторанов быстрого питания «Грильница» в Барнауле решила помочь волонтерам и в рамках акции #МЫВМЕСТЕ кормит их горячими обедами.
Волонтеры в период действия режима самоизоляции занимаются отработкой заявок от пожилых жителей и малообеспеченных граждан. Добровольцы развозят нуждающимся продукты, лекарства, оказывают бытовые услуги.
В свою очередь, сеть ресторанов снабжает добровольцев бесплатными горячими обедами из своего ассортимента. Благотворительную акцию «Грильница» проводит весь апрель.