Тамбов, , 09:37 — REGNUM 83 подтверждённых случая коронавируса зарегистрировано в Тамбовской области по данным на 14 апреля, информацию опубликовал оперштаб.

По данным на 13 апреля число выявленных случаев коронавируса составляло 48, таким образом, за сутки коронавирус подтвердили ещё у 35 человек. Шесть человек, проходивших лечение от СOVID-19, выздоровели.

На госпитализации, по данным на 14 апреля, находятся 76 человек — у 45 коронавирус подтверждён, 20 — с подозрением. В шести случаях анализ на коронавирус оказался отрицательным, ещё пять в работе. Из 76 госпитализированных 17 пациентам поставлен диагноз «пневмония».