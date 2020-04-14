Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM Примерно половина депутатов гордумы Екатеринбурга не разбирается в бюджетном процессе, заявил депутат Александр Колесников на заседании думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Колесников призвал спикера думы Игоря Володина организовать обучение парламентариев, иначе те так и не поймут тонкости главного финансового документа, опасается депутат.

«Половина депутатов по бюджету — не в зуб ногой, даже из бюджетной комиссии!» — возмутился скандалист.

Володин же напомнил, что обучение в прошлом году уже проводилось, но оно не было принудительным. «Не приходят!» — заявил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени депутатам представят проект корректировки бюджета Екатеринбурга. В ней будут учтены расходы на борьбу с коронавирусом и на помощь городскому бизнесу.

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