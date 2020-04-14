Москва, , 09:33 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов просят мэра Москвы Сергея Собянина освободить от платы за парковку не только медиков, но и волонтеров, а также вернуть средства, потраченные на парковку, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Решением мэра столицы с 13 апреля 2020 г. освобождение от оплаты парковки получат все работники медицинских учреждений согласно спискам, переданным в департамент здравоохранения.

«Разделяя и поддерживая данное решение, просим дополнительно расширить этот список, включив в него государственные регистрационные номера автомобилей сотрудников служб и ведомств, а также автомобилей, принадлежащих волонтерам и волонтерским организациям, непосредственно задействованных в официальных противопандемических мероприятиях», — говорится в обращении на имя Собянина.

Кроме того, парламентарии просят дать необходимые указания о полной компенсации данным категориям граждан ранее уплаченных ими денежных средств за весь срок, начиная с 28 марта 2020 года.