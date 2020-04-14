Киев, , 09:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил пожарных за работу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом украинский лидер написал 14 апреля в своем Telegram-канале.

«Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество», — написал Зеленский. Он добавил, что 15 апреля заслушает доклад глав Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля. В настоящее время наблюдаются верховые пожары в районе села Кривая Горка, на левом берегу Припяти и в селе Рассоха.

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