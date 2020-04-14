Владивосток, , 09:35 — REGNUM В популярных социальных сетях появилась информация о том, что жителям Приморья поступают SMS-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за эти правонарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Читайте также: В Ивановской области 70 человек оштрафованы за нарушение самоизоляции

В ведомстве рассказали, что данная информация не соответствует действительности, так как полиция не работает с гражданами подобным образом и не штрафует за нарушение режима самоизоляции на основании геолокации.

«На сегодняшний день сотрудники органов внутренних дел проводят с приморцами разъяснительную работу о необходимости соблюдения ограничительных мер в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Сообщения о дистанционном наложении штрафов на граждан за нарушение карантинных мер — это очередной вид мошенничества с использованием средств мобильной связи», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 70 человек были оштрафованы в Ивановской области за нарушение режима самоизоляции.