Ставрополь, , 09:51 — REGNUM Ставропольский край получит 198 млн рублей на надбавки медицинским работникам, задействованным в лечении пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства России.

Всего субъектам РФ из резервного фонда правительства на осуществление стимулирующих выплат медработникам, работающим с пациентами, у которых выявлен коронавирус, направят почти 41,8 млрд рублей. Отметим, что среди регионов Северного Кавказа больше, чем Ставрополью, выделено только Дагестану — более 238 млн рублей.

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Напомним, накануне пресс-служба губернатора Ставрополья сообщила, что в крае разработаны механизмы для дополнительных выплат медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку при работе с людьми, у которых выявили коронавирус. Кроме того, глава региона поручил краевому минздраву проработать меры для обязательного страхования этой категории медиков.