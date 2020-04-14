Орел, , 09:27 — REGNUM Более 360 жителей Орловской области прошли добровольное тестирование на коронавирус по данным на 13 апреля, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«11 и 12 апреля 146 орловцев прошли добровольное тестирование на коронавирус. На сегодняшний день всего добровольное тестирование прошли 363 орловца», — сообщил глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

В числе тех, кто уже принял участие в добровольном тестировании, в частности, 117 медработников. Сдать тесты в Орловской области можно в больнице им. С.П. Боткина, НКМЦ им. З.И. Круглой, Орловском центре СПИД, Орловской станции переливания крови и Орловский в противотуберкулезном диспансере.

В Орловской области на данный момент подтверждено 34 случая заражения новым коронавирусом.