Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов попал под уголовное преследование. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу 14 апреля, уголовное дело в отношении него возбуждено по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

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По данным следствия, 2 апреля 2020 года на стене одного из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Владимир Воронцов разместил сообщение анонимного автора о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. Данная информация была представлена под видом достоверного сообщения.

«Вместе с тем в указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — уточнили в СКР.

Как заявил представитель следственного ведомства, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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Это в своём Telegram-калале подтвердил и сам подозреваемый Владимир Воронцов. Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском.

«У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.

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