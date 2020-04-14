Пермь, , 09:25 — REGNUM В Пермском крае принудительно приостановлена деятельность двух кафе и одного магазина, которые нарушили режим самоизоляции в период угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

За нарушение закрыты придорожное кафе в Куединском районе, буфет в Кудымкаре и магазин рыболовных товаров в Перми. Все они проигнорировали запрет на обслуживание покупателей в торговых залах.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Рыболовный магазин опечатан на 35 суток, оба кафе — на 30 суток.

Напомним, в Прикамье с 15 марта введен режим повышенной готовности, а со 2 апреля действует жесткий режим самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.