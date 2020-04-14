Москва, , 09:24 — REGNUM В Москве Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» с 14 апреля запускает новый бесплатный проект «Мама онлайн», сообщается на портале градоначальника.

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На портале женщины смогут узнать о новых источниках дохода, получить информацию об интересующих их профессиях, научатся распределять время между уходом за ребенком и саморазвитием.

Для участия в вебинарах нужно зарегистрироваться. Первые четыре занятия пройдут в режиме онлайн. Следующие мероприятия могут быть переведены в офлайн-формат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в период самоизоляции запущен новый развлекательный проект «Онлайн. Библиогород».

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