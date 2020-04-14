Москва, , 09:25 — REGNUM 12 апреля весь мир праздновал Всемирный день авиации и космонавтики. В честь праздника члены «Молодежки ОНФ» запустили в сети онлайн-конкурс #КосмосНаш.

Участникам конкурса предложено своими руками из подручных материалов создать ракету или исполнить песню на космическую тему. Весь процесс необходимо снять на видеокамеру и выложить в сеть с хэштегом #КосмосНаш.

Организаторы обещают наградить победителей сертификатами участников и сувенирами для всей семьи.

Конкурс проходит с 12 по 21 апреля.