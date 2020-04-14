Махачкала, , 09:48 — REGNUM Республике Дагестан выделено около 238,8 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Распоряжение об этом подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте правительства России.

Всего на надбавки медработникам из резервного фонда правительства РФ выделено почти 45,7 млрд рублей, из них около 41,8 млрд рублей будет распределено между бюджетами субъектов РФ. Еще 3,9 млрд рублей выделено организациям, подведомственным федеральным Минздраву и Минобрнауки, а также ФМБА России. Согласно документу, наибольший объем средств из субъектов РФ получат Москва (912 млн рублей) и Санкт-Петербург (635 млн рублей).

Напомним, 8 апреля президент России Владимир Путин во время совещания с главами регионов предложил выплачивать медикам надбавки за работу с пациентами с коронавирусом. Размер доплаты будет варьироваться от 25 тыс. рублей в месяц (младшему медперсоналу, фельдшерам, медсестерам и водителям экипажей скорой помощи) до 80 тыс. рублей в месяц (врачам).