Магадан, Магаданская область, , 09:25 — REGNUM Священнослужители Магаданской области рассказали, как будет отмечаться предстоящая Пасха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Архиепископ Магаданский и Синегорский Иоанн сказал, что на Пасху в храмы будут пускать не более 50 человек. В крестном ходе пройдёт лишь духовенство, причетники и певчие. Освящать куличи и пасхальную снедь будут, не допуская очередей. Все, кто будет идти в храмы должны быть в масках.

Праздничное богослужение покажут в прямом эфире телеканала «Колыма-Плюс».

»Массовые мероприятия ограничены. Но закрывать церкви на замок никто не будет. Лидеры духовенства с пониманием относятся к сложившейся ситуации», — сказал губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах РФ в преддверии празднования Пасхи призывают оставаться на самоизоляции.