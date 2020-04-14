Санкт-Петербург, , 09:18 — REGNUM В Петербурге один из пользователей соцсети оставил лживое сообщение о массовом заболевании коронавирусной инфекцией курсантов и офицеров военного института. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Как сообщили 14 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, днем 2 апреля 2020 года в одной из групп соцсети «ВКонтакте» пользователь с ником «Владимир Воронцов» разместил заведомо ложную информацию о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% личного состава заболели коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку.

«В указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — подчеркивают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге был привлечен к административной ответственности пользователь, неудачно «пошутивший» о войсках, якобы введенных в пригород Петербурга в связи с коронавирусом.

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