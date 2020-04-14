Элиста, , 09:18 — REGNUM Житель Калмыкии, у которого ранее было подтверждено заражение коронавирусом, скончался в инфекционной больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кикенов 14 апреля.

«К сожалению, у нас начались и потери, погиб один больной в инфекционной больнице, так что ситуация остается очень сложной», — цитирует Кикенова Интерфакс.

По словам главы республиканского Минздрава, скончавшийся пациент был в возрасте. Имел тяжёлые сопутствующие заболевания.

По данным, которые привел Кикенов, на данный момент на территории Калмыкии подтверждено уже 59 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели девять человек.