Горно-Алтайск, , 09:13 — REGNUM Республика Алтай временно приостановила авиасообщение с Красноярском. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, авиакомпания «СиЛА» прекратила полёты с 14 апреля.

Ограничения будут действовать до 29 апреля. Ранее проработать вопрос временного прекращения рейсов из Горного Алтая в Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург поручил подчинённым глава республики Олег Хорохордин.

В правительстве связали это решение с ростом числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом в этих городах. В частности, Красноярский край вырвался в лидеры по этому показателю среди регионов Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля было полностью приостановлено авиасообщение Горно-Алтайска с Москвой. С 1 апреля выполнение рейсов прекратилаавиакомпания «Победа», с 5 апреля — компанияS7.

Добавим также, что Республика Алтай остаётся единственным регионом в Сибирском федеральном округе и одной из немногих в России, где нет официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Чтобы не допустить его проникновения, местные жители требуют от властей закрыть въезд в республику.

Подробнее: Республика Алтай полностью прекратила авиасообщение с Москвой

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