Ташкент, , 09:13 — REGNUM Структура населения и система здравоохранения в Узбекистане обладают относительными преимуществами, которые могут способствовать осуществлению мер по обеспечению готовности и реагированию в борьбе с эпидемией в стране. Об этом говорится в составленном совместно с Всемирным банком и правительственным структурами Узбекистана Плане экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«В Узбекистане относительно молодое население — лица в возрасте 65 и старше составляют порядка 4,4% от общей численности населения (1,45 миллионов человек). Для сравнения, в Италии этот показатель составляет 22,8%, в Китае — 10,9%. Это позволяет предположить, что в Узбекистане, вероятно, будет меньшее количество случаев COVID-19 в тяжелой и критической форме», говорится в документе.

Отмечается, что эпидемия COVID-19 в Узбекистане развивается быстро. Первый случай инфицирования был зафиксирован 15 марта 2020 года, а через десять дней ситуация в стране перешла от сценария с нулевым количеством случаев передачи инфекции к выявлению эпизодических случаев, а затем — к кластерам случаев инфицирования и заражению от неизвестного источника. По состоянию на 13 апреля зафиксировано около 1000 случаев и четыре летальных исхода.

Подчеркивается, что перед системой здравоохранения Узбекистана стоит ряд вызовов, связанных с осуществлением эффективных мер по профилактике и контролю распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, за последние пару лет в системе государственного здравоохранения произошло значительное сокращение штатов, что создает вызовы, связанные с удовлетворением возрастающих потребностей в таких сотрудниках для выявления случаев заражения, отслеживания контактов, проведения профилактики и контроля инфекции и лабораторных анализов.

Также, имеются вызовы, связанные с наличием ресурсов для осуществления основных функций. «Например, только 15 государственных медицинских лабораторий оборудованы для проведения анализов на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), при этом обеспечение соответствующих материалов/расходных материалов и квалифицированного персонала в государственных медицинских лабораториях для расширения их потенциала станет еще одним вызовом, так как объемы тестирования необходимо быстро наращивать», говорится в документе.

При этом система здравоохранения, вероятно, будет испытывать недостаток квалифицированных кадров и оборудования, необходимых для ведения большого количества случаев тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ).

Например, так как количество имеющегося в стране оборудования для кислородотерапии и искусственной вентиляции легких ограничено, ожидается значительная его нехватка.

По мере развития эпидемии, медицинские учреждения, вероятно, будут испытывать недостаток средств индивидуальной защиты. Согласно имеющимся данным, соответствующие системы обращения с медицинскими отходами имеются в очень немногих медицинских учреждениях. Для проведения необходимых мер в отношении пациентов, скончавшихся от COVID-19, требуется больше транспортных средств, специальной подготовки персонала и специализированного оборудования.