Кунгур, Пермский край, , 09:10 — REGNUM В Кунгуре Пермского края перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в истязании своего пасынка 2014 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2018—2019 годах пьяный мужчина систематически избивал ребенка, нанося удары по голове. После избиения мальчик не посещал детский сад, поскольку были видны следы побоев. Уголовное дело передано в суд.

Примечательно, что в детском саду к отсутствию воспитанника не проявляли интерес и не выясняли причины непосещения дошкольного учреждения. После того, как всплыли факты истязания ребенка в адрес чиновников управления образования администрации Кунгурского муниципального района было внесено представление с требованием устранить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.