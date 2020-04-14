Москва, , 09:10 — REGNUM Выбран лучший артист московского проекта «Музыка в метро». Об этом 14 апреля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Победителем стал Павел Пикалов. Отмечается, что музыкант выступил на площадках проекта более 400 раз.

Голосование проходило в социальной сети «ВКонтакте». В нём приняли участие около 20 тыс. человек. Награждение победителя состоится во время живого прослушивание в следующем сезоне.

Сейчас принимаются заявки артистов на участие в пятом сезоне проекта. Отбор осуществляют члены экспертного жюри.