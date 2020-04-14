Магадан, Магаданская область, , 09:21 — REGNUM Глава Магаданской области Сергей Носов подписал постановление, по которому вводится дополнительная мера поддержки жителей в условиях борьбы с экономическими последствиями коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Жителей Ростовской области освободили от платы за капремонт

«С 1 апреля по 30 июня 2020 года будет действовать мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками жилых квартир», — пояснили в пресс-службе правительства Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в условиях распространения коронавируса временно отменена плата за капитальный ремонт.

Многие регионы последовали этому примеру.