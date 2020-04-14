Москва, , 09:06 — REGNUM Владельца группы компаний Active CIS Сергея Преснякова подозревают в крупном мошенничестве в сфере кредитования. Накануне, 13 апреля, Головинский суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении предпринимателя.

Суд избрал Преснякову, обвиняемому по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Как уточнила пресс-секретарь суда Александра Евдокимова, слова которой приводит ТАСС, этот срок будет исчисляться с момента экстрадиции подозреваемого либо с момента его задержания на территории России. Предприниматель объявлен в международный розыск.

По версии следствия, Пресняков организовал преступную группу, которая через фиктивные сделки вывела из России крупные денежные средства в офшор. На сегодня ущерб в рамках этого дела превышает 900 млн рублей, однако отмечается, что сумма не окончательная.

Предпринимателю грозит наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.