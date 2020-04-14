Сеул, , 09:08 — REGNUM Из Марокко специальным рейсом в Южную Корею вернулись более 30 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, 14 апреля в 8:55 по местному времени в международный аэропорт «Инчхон» прибыли 32 человека, из которых 31 гражданин Южной Кореи и один гражданин Марокко, являющийся членом семьи.

Известно, что в 10:50 по местному времени данный самолёт вылетел обратно в Марокко с партией медицинских товаров южнокорейского производства.

Ранее, 2 апреля, из Марокко в Южную Корею аналогичным рейсом, организованным марокканским правительством и перевозившим партию медицинских товаров южнокорейского производства, вернулись более 100 сограждан.