Москва, , 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.

«Первое место по риску заразиться из доступных нам сегодня мест посещения уверенно удерживает аптека», — цитируют его «Аргументы и факты».

Он пояснил, что в аптеку за лекарствами приходит «львиная доля посетителей исключительно при первых, а то уже и длительных симптомах заболевания».

Также опасными местами являются магазины, поскольку ежедневно в них бывает «волей-неволей много людей», и далеко не все они стараются соблюдать дистанцию. Также потенциально опасными местами являются заправки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента России Владимира Путина сообщила, что доля пациентов с коронавирусом, не имеющих симптомов, значительно возросла в последние недели — в начале апреля таковых было 12−15%.

Напомним, на территории России подтверждено 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, в том числе 2558 случаев — за сутки 12 апреля. Скончались 148 пациентов, 1470 человек выздоровело.

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