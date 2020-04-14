село Михайловка, , 09:00 — REGNUM В Пермском крае по факту гибели двух человек, в том числе ребенка 2018 года рождения, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, пожар в частном доме в деревне Михайловка Ординского района произошел 12 апреля. После ликвидации возгорания обнаружили тела женщины и ее дочери.

Еще двух детей спасли прохожие. Став очевидцами пожара, они разбили оконную раму и вынесли из дома двух несовершеннолетних.

Уголовное дело возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).