Москва, 14 апреля 2020, 08:57 — REGNUM В Москве 14 апреля ожидается облачная погода и ливни. Об этом 14 апреля сообщает центр «Фобос».
"В столичный регион станет прорываться холодный атмосферный фронт, из-за чего небо закроют облака, зарядят ливни, ветер развернется на северо-западные румбы, открывая путь арктическому воздуху», — говорится в прогнозе.
В Москве температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла, в Подмосковье — до 11 градусов.
В вечернее время ожидается похолодание. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.