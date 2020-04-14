Иркутск, , 08:57 — REGNUM Социальный проект «Белошвейка» в Иркутске расширяет свою деятельность в связи с распространением коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Михаило-Архангельского Харлампиевского храма, сэкономленные средства по согласованию с Фондом президентских грантов будут направлены на пошив масок.

Шить их будут участники проекта, а также женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за режима самоизоляции. Всего они изготовят и раздадут бесплатно пожилым гражданам 3 тыс. многоразовых масок.

«Процесс производства организуется на дому, поэтому данный вид заработка очень актуален именно сейчас», — отметили в пресс-службе.

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