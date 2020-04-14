Новосибирск, , 08:55 — REGNUM В Новосибирской области на 10:00 (время местное) сегодня, 14 апреля по-прежнему зарегистрированы 46 пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки новых случаев заражения официально не выявлено, сообщает оперативный штаб. В детской больнице сейчас находится 21 ребёнок с подозрением на COVID-19. В инфекционную больницу госпитализировано 118 взрослых пациентов, у 36 человек из них диагноз подтверждён.

Десять пациентов раннее были выписаны по выздоровлению. Ещё у двух результаты контрольных тестов отрицательные, их выпишут сегодня. Общее количество выздоровевших — 12 человек.