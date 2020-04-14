Москва, , 08:58 — REGNUM Половина водителей России в ходе опроса положительно оценили идею запрета передвижений по улицам страны, за исключением случаев крайней необходимости. Результаты опроса опубликовало издание «Дром.ру».

В исследовании участвовали почти 20 тыс. человек. Ровно 50% опрошенных водителей поддержали введение ограничительных мер по всей стране. Порядка 27% уверены, что к таким мерам нужно прибегать только в тех регионах, где плохая эпидемиологическая обстановка с коронавирусом. Оставшиеся 23% считают, что поездки на машине во время эпидемии коронавируса безопасны и никаких запретительных мер вводить не нужно.

Стоит отметить, что 54% московских автолюбителей выступили за полный запрет передвижения по улицам. При этом противников этой меры в столице 27%.

Напомним, согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ, за прошедший месяц в России в два раза снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.

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