Аддис-Абеба, , 08:59 — REGNUM Около миллиона человек в Эфиопии нуждаются в продовольственной помощи после того, как стаи саранчи уничтожили обширные площади сельскохозяйственных угодий. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций (ФАО).

Работая с правительством Эфиопии, представители ООН установили, что пустынная саранча повредила около 200 000 гектаров полей в стране, засаженных в основном сорго и кукурузой.

Кения и Сомали также сильно пострадали от нашествия саранчи в этом году и использовали самолеты, распыляющие пестициды, чтобы защитить посевы и пастбища от роев саранчи. Однако запреты на полеты, наложенные правительствами стран региона из-за пандемии коронавируса, препятствуют этим усилиям.

В Уганде на распыление инсектицидов была развернута армия, отмечают репортеры.