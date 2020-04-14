Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Число летальных случаев в Казахстане, связанных с коронавирусом, достигло 14. Об этом сообщили 14 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

14 апреля в Чимкенте скончался пациент 1962 года рождения, в Нур-Султане — мужчина 1950 года рождения. Общее число случаев заражения достигло 1179, выздоровели — 138 человек.

Отметим, 14 апреля министр здравоохранения республики Елжан Биртанов заявил, что к аппарату искусственной вентиляции легких подключены восемь человек. В тяжелом состоянии находятся 18 человек.

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