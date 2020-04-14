Пекин, , 08:42 — REGNUM В Китае за сутки 13 апреля выявили 89 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что 86 из них — ввозные случаи, остальные три — локальные.

В общей сложности на сегодняшний день в КНР зарегистрировано 1464 ввозных случая коронавирусной инфекции. Ни один человек, въехавший в страну зараженным из-за границы, не умер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае эпидемия коронавирусной инфекции в целом прекратилась, однако заражения подтверждаются у людей, возвращающихся из других стран.

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