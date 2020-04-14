Тбилиси, , 08:41 — REGNUM Проведение Пасхи в Грузии обсудили представители руководства страны и Грузинской православной церкви (ГПЦ) 13 апреля. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» рассказал директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Он подтвердил журналистам, что разговор шел о проведении весеннего церковного праздника, а также отметил, что обсуждали еще и ситуацию, сложившуюся в связи с распространением коронавируса.

«Речь шла не только о пасхальной литургии. С Его Святейшеством мы говорили в общем об эпидситуации, о том, что происходит в стране и мире», — рассказал Гамкрелидзе. Он обещал, что подробности встречи будут обнародованы позже.

По данным журналистов, на встрече также присутствовали премьер-министр страны Георгий Гахария и министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование Пасхи у православных в 2020 году приходится на 19 апреля. Между тем в Грузии до 21 апреля действует режим чрезвычайного положения. В стране запрещено собираться большими группами, а также действует комендантский час.

Стоит отметить, что ГПЦ не отказалась от воскресных богослужений на период режима ЧП. Службы начали проводить во дворах церквей, а пришедшие прихожане стоят друг от друга на расстоянии. У властей пока не было претензий к церкви, но в обществе некоторые группы выражают по этому поводу недовольство.

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