Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана по итогам первого квартала 2020 года вырос на 2,7%. Об этом 14 апреля заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

За отчетный период инвестиции в основной капитал выросли на 5,1%, золотовалютные резервы Казахстана достигли $30 млрд, активы Национального фонда — $57,5 млрд.

Мамин добавил, что рост в горнодобывающей отрасли составил 5%, в обрабатывающей промышленности — 8,8%, строительстве — 11,7%, машиностроении — 30,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года ВВП Казахстана вырос на 4,5%. Правительство республики прогнозирует снижение этого показателя по итогам 2020 года на 0,9%.

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