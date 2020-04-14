Белград, , 08:26 — REGNUM Российские военные продезинфицировали в Сербии семь медучреждений, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Российскими специалистами РХБ защиты проведена дезинфекция семи медицинских учреждений в Республике Сербия», — говорится в сообщении.

Всего за все время российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 26 объектах в пяти городах Сербии, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Сербии достигло 4054. Общее количество летальных исходов в Сербии достигло 85.

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