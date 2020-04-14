Сеул, , 08:27 — REGNUM По состоянию на 14 апреля в Южной Корее подтверждено 10 564 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в стране было выявлено 27 новых случаев заражения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемиями.

По их словам, два случая были выявлены в Сеуле, восемь случаев — в провинции Кёнгидо, один случай — в Инчхоне, три случая — в Тэгу, пять случаев — в провинции Кёнсан-Пукто, один случай — в городе Ульсане.

Отмечается, что число вновь выявленных случаев заболевания COVID-19 устойчиво держится ниже 50.

Общее число летальных исходов увеличилось до 222, а число выписанных из больницы — до 7534 человек.