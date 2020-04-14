Саратов, , 09:03 — REGNUM Саратовские управляющие компании получили от Госжилинспекции 78 предостережений из-за неудовлетворительной уборки подъездов. Начиная с 20 марта, сотрудники ведомства проверяли санитарную обработку подъездов в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба региональной жилинспекции.

Большинство управляющих компаний не только выполняют обязательные требования санитарной обработки, но и закупают безопасные для жителей дезинфицирующие средства и обрабатывают места общего пользования жилых многоквартирных домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Саратове коммунальные службы проводят влажную уборку на улицах и тротуарах города. Такая процедура проводится три раза в сутки.

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