Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выписаны из больницы пять человек, ранее госпитализированных с подтверждённым диагнозом на коронавирусную инфекцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, все они успешно завершили лечение.

Таким образом, общее число вылечившихся здесь составило 22 человека. Напомним также, ранее умерла одна пациентка с COVID-19.

Лечение в стационаре продолжают 69 пациентов. Из них семеро находятся в реанимации, а один — на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

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