Новосибирск, , 08:21 — REGNUM Новосибирский метрополитен с 15 апреля перейдёт на штатный режим работы, сообщили в мэрии города.

Уточняется, что связано это с возобновлением деятельности некоторых организаций и предприятий города.

Интервал движения поездов в часы пик составит 3−3,5 минуты, а в межпиковое время — 5 минут.

ИА REGNUM сообщало, что с 6 апреля новосибирское метро перешло на режим работы с 6:00 до 22:00 — до особого распоряжения.

Напомним, что ранее в Новосибирской области был расширен список предприятий, которым разрешили возобновить работу в режиме самоизоляции.

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