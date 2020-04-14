Пермь, , 08:17 — REGNUM Депутат Молодежного парламента при Заксобрании Пермского края Виталий Иванов решил досрочно сложить полномочия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Свое решение он объяснил тем, что совершил ошибку и подвел тех людей, которых ценит и уважает. Иванов признался, что был задержан ночью за пьяную езду.

«Заболел ребенок. Ночью позвонила бывшая супруга, и попросила срочно привезти лекарства. Такси, в связи с пандемией я не рискнул брать, тем более, что ехал к ребенку. Да и выпил я совсем немного. Я понимаю, что это не оправдывает меня. Езда в пьяном виде недопустима и в обычной ситуации я бы никогда не сел за руль даже после глотка пива», — отметил он.

Фракция «Справедливая Россия» в Заксобрании решила отозвать из Молодежного парламента руководителя партийного объединения Виталия Иванова. Проект постановление внесут на рассмотрение 16 апреля, сообщает издание «Коммерсантъ».

Добавим, Виталий Иванов входит в состав комиссии Молодежного парламента по промышленности, экономической политике и налогам, является руководителем объединения «Справедливая Россия» в Молодежном парламенте.