Москва, , 08:16 — REGNUM В Большом театре сотрудники массово заразились коронавирусной инфекцией. Тест на коронавирус оказался положительным у 34 работников культурного учреждения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу театра.

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Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии. Тех, у которых анализы оказались положительными, отстранили от организации концерта.

Как подтвердил представитель театра, внешних признаков заболевания у них нет. Все заразившиеся сейчас находятся дома и соблюдают режим карантина. Как уточнил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, повторное тестирование состоится сегодня, 14 апреля, или завтра.

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Как сообщало ИА REGNUM, трёхчасовой концертный марафон «Мы вместе», призванный выразить благодарность работникам больниц, волонтёрам и всем тем, кто борется и трудится в период пандемии коронавируса, состоялся 12 апреля на главной сцене Большого театра. Трансляция концерта велась на телеканале «Россия 1». На сцене выступили многие известные артисты, музыканты, певцы.

Добавим, что из-за пандемии коронавирусной инфекции Государственный академический Большой театр возобновит работу не раньше следующего сезона, примерно с середины или конца лета.