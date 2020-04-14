Нью-Дели, , 08:19 — REGNUM В Индии было подтверждено 10 363 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, за последние сутки в стране было зафиксировано 1 211 случаев заражения коронавирусом. Жертвой последствий заболевания COVID-19 в Индии за сутки стал 31 человек. Всего скончались 339 человек.

Ранее Верховный суд Индии принял решение, что бесплатное тестирование на коронавирус в стране частные клиники обязаны проводить только для бедных. Кто подпадёт под эту льготу позже решит индийское правительство.

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