Амстердам, , 08:16 — REGNUM Цветоводы в знаменитом нидерландском цветочном регионе Bollenstreek 13 апреля приступили к срезанию цветов. Благодаря этой мере в ближайшие дни тюльпановые поля должны опустеть. Таким образом фермеры надеются положить конец скоплению людей вокруг полей.

Пока неясно, сколько цветоводов участвуют в этой акции, однако представитель сектора заявила, что инициатива находит широкую поддержку. Она подчеркнул, что в настоящий момент здоровье является главным приоритетом, и что цветоводы готовы внести свою лепту.

Вместе с тем она отметила, что эта акция будет иметь отрицательные финансовые последствия, поскольку туризм является важным источником доходов для цветоводов.

Обычно цветоводы срезают цветы по завершению цветения в конце мая.

Муниципалитеты Лиссе и Хиллегом, которые находятся в центре региона Bollenstreek, в минувшие недели уже пытались ограничить доступ посетителей к тюльпановым полям с помощью барьеров и перекрытых дорог, однако эти меры не возымели желаемого эффекта.