Кызыл, , 08:13 — REGNUM В Туве, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, до 30 мая ввели запрет на весеннюю охоту. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте постановлении правительства Тувы.

«Ввести до 30 мая 2020 г. запрет любительской и спортивной охоты в отношении всех видов охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», — говорится в документе, вводящем новую ограничительную меру «в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции». Напомним, с 30 марта в Туве действует режим самоизоляции, при котором жителям запрещено перемещаться из одного муниципального образования в другое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве по ситуации на 13 апреля зарегистрировано шесть подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. При этом, ни у одного из инфицированных нет никаких клинических проявлений заболевания. В инфекционной больнице изолированы четыре медработника, в том числе медсестра, бравшая анализы у контактных лиц в Тоджинском районе.

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