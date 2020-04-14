Бишкек, , 08:11 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 430. Об этом 14 апреля заявил заместитель министра здравоохранения республики Нурболат Усенбаев на брифинге.

По его словам, медики выявили 11 новых случаев заражения, в том числе восемь — в Бишкеке, два — в Джалал-Абадской области и один — в Чуйской области. Вирус выявили у пяти мужчин и шести женщин, добавил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля новые случаи заражения в Киргизии выявили у 42 человек, в том числе у 16 медицинских работников. С 25 марта в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и еще трех районах ввели режим чрезвычайного происшествия.

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