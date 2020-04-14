Тбилиси, , 08:12 — REGNUM Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе на заседании парламентского бюро назвал условия, при которых режим карантина в стране постепенно можно будет начинать снимать в мае. Об том 13 апреля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказал спикер парламента, многое будет зависеть от жителей страны. Чем лучше они будут выполнять введенные ограничения, тем скорее можно будет эти ограничения снимать.

«Если эти условия будут выполнены, каждый гражданин поможет службе здравоохранения контролировать распространение вируса на следующем этапе, когда ожидается пик. Тогда мы сможем, вероятно, с мая начать поэтапное снятие ограничительных мер с учетом реальных данных», — сказал Талаквадзе.

Стоит отметить, что в Грузии выявили 272 случая заражения коронавирусом. В трех случаях пациенты погибли. В стране действую строгие меры карантина, за нарушение которых выписывают крупные штрафы. Пик роста заражения коронавирусом в Грузии ожидают в конце апреля.

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