Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Ограничение на авиасообщение США и ЕС будет снято, когда «подойдет подходящее время», заявил американский президент Дональд Трамп 13 апреля в ходе брифинга.

По словам главы государства, для того, чтобы принять такое решение «все должно быть безопасно».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США из стран ЕС с 14 марта. При этом в документе не указаны конкретные сроки окончания ограничений.

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