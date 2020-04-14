Якутск, , 08:09 — REGNUM За месяц на звероферме «Золотинка» в Нерюнгри Якутии родилось более 500 норвежских лисят.

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«В 2019 году в качестве эксперимента мы привезли норвежских лисиц. Они прижились, мы их содержим вместе с русскими породами. Нынче они дали хороший приплод путём искусственного осеменения. Родилось более 500 лис с середины марта, ожидаем ещё», — цитирует ЯСИА директора зверофермы «Золотинка» Ньургуна Владимирова.

Всего на ферме 320 взрослых самок лисиц, а также 80 самцов.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеринары в разных регионах страны призывают не кормить диких лис и песцов — у многих обнаружен вирус бешенства.