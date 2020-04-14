Новосибирск, , 08:05 — REGNUM Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим обратился к новосибирцам перед праздником Пасхи. Он сказал, что для тех, кто из-за коронавируса в этот день останется дома, будет организована прямая трансляция пасхального богослужения.

«Обращаюсь к тем, кто знает и помнит об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно в тех местах, где находится большое количество людей, и кто ради своего здоровья и здоровья своих близких, следуя указаниям, в праздник Пасхи останется дома, — говорится в обращении. — Для вас, чтобы и вы в полной мере разделили радость Воскресения Христова, будет организована прямая трансляция пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора Новосибирска».

Трансляция начнётся в полночь 19 апреля на областном телеканале ОТС и спутниковом телеканале «Союз».

Ранее и сообщало, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в преддверии христианских праздников обратились к новосибирцам, отметив, что несмотря на ситуацию с COVID-19 «никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет», но ещё раз напомнили об опасности заражения.

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