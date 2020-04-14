Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Санитарные ограничения, введённые в США на фоне пандемии COVID-19, могут быть отменены с 1 мая. Такую возможность рассматривает руководство Соединённых Штатов, заявил 13 апреля на брифинге в Белом доме американский министр финансов Стивен Мнучин.

Мнучин подтвердил, что 1 мая является возможной датой отмены ограничений, этот вопрос изучает президент Дональд Трамп. Министр отметил, что обсуждал отмену ограничений с главой государства, решение на этот счёт будет принято позже.

Участвовавший в брифинге Трамп подчеркнул, что решение будет приниматься в первую очередь с учётом безопасности людей, а не минимизации экономического ущерба. Мнучин добавил, что правительство будет опираться на мнение врачей.

Подготовка плана отмены ограничений и полноценного возобновления экономической деятельности близка к завершению, заверил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США санитарные ограничения, связанные с распространением коронавируса нового типа, были продлены до 30 апреля.

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